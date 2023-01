L'IPC ha arrencat l'any amb un lleuger repunt que trenca la tendència a la baixa dels últims cinc mesos. La retirada de la bonificació de 20 cèntims ha comportat que la inflació pugi al 5,8%, segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística. Tot i això, suposa un augment de només una dècima, per la qual cosa els preus generalitzats s'estabilitzen.

La dada negativa arriba amb l'indicador subjacent, el que no té en compte els aliments no elaborats i l'energia, ja que s'ha disparat fins al 7,5%, la xifra més alta de la sèrie històrica. D'aquesta manera, les mesures anticrisi del govern espanyol per contenir el preu del cistell de la compra, com la reducció de l'IVA als productes bàsics, no ha fet que baixi l'IPC subjacent, de moment.

Si ho comparem amb el mes anterior, els preus han caigut un 0,3%. En aquest sentit, l'INE ha desatacat la caiguda dels preus de l'electricitat: a mitjan gener el preu de la llum es va situar per sota dels 5 euros/MWh, mentre que fa un any costava més de 200 euros/MWh. Ara, el preu de l'energia s'ha duplicat i arribarà a gairebé els 137 euros/MWh les hores més cares del dia.

La inflació subjacent, disparada La inflació subjacent, la que no inclou el preu dels productes energètics ni els aliments frescos, ha pujat fins al 7,5%. D'aquesta manera, ha continuat disparada, tot i les mesures anticrisi del govern central per contenir el preu del cistell de la compra. I és que els supermercats han registrat i segueixen registrant un augment continuat dels preus de venda al consumidor per l'encariment de l'energia i carburants. Creixen els dubtes sobre l'aplicació real de la rebaixa de l'IVA Per això, el govern espanyol va aprovar la rebaixa de l'IVA de diversos productes: del 10% al 5% per a l'oli i la pasta, i l'eliminació total als aliments de primera necessitat, com el pa o la llet. Ara, haurem d'esperar a la dada de l'IPC definitiva, a mitjans de febrer, per valorar de forma real l'efecte que ha tingut la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics.