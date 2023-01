Es fa efectiva la rebaixa de l'IVA als productes bàsics

El sector de l'alimentació ja aplica la rebaixa de l'IVA de diversos productes amb l'entrada en vigor del paquet anticrisi del govern espanyol. Hi ha una rebaixa de l'IVA del 10% al 5% per a l'oli i la pasta i una eliminació de l'IVA del 4% que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat, entre ells el pa o la llet. Alguns supermercats asseguren que encara no han tingut temps per poder fer el canvi manual dels preus, però a caixa ja s’aplica la reducció. Tot i això, els distribuïdors avisen que durant aquest 2023 els preus poden continuar elevats perquè els costos continuen a l'alça.

A quins aliments s’aplica El reial decret llei recull que la rebaixa de l'IVA del 10% al 5% per als olis d'oliva i de llavors i les pastes alimentoses i l'eliminació del tipus impositiu del 4% per als aliments bàsics es deixarà d'aplicar a partir de l'1 de maig en el cas que la taxa interanual de la inflació subjacent del mes de març, publicada a l'abril, sigui inferior al 5,5%.



Dins dels aliments bàsics que veuran eliminat l'IVA a partir de l'1 de gener del pròxim any figuren: el pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l'elaboració del pa comú; les farines panificables; els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols; els formatges; els ous i les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d'acord amb el Codi Alimentari.