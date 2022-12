El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat un xec de 200 euros a famílies amb rendes anuals inferiors a 27.000 euros i un patrimoni menor de 75.000 euros. També, la supressió de l'IVA per a "tots els aliments de primera necessitat" i una baixada del 10 % al 5 % per a la pasta i la llet. Aquestes ajudes formen part del nou paquet de mesures anticrisi que entraran en vigor l'1 de gener.

"El Govern assegurarà que les rebaixes de l'IVA es traslladen de manera immediata, establirem l'obligatorietat que es traslladi aquesta reducció al preu dels aliments", ha assegurat Sánchez.

Calviño anuncia sancions En aquest sentit, s la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha advertit que la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) vigilarà que la distribució apliqui correctament la baixada de l'IVA i ha apuntat que altrament "hi haurà sancions". Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat al govern espanyol que ampliï la rebaixa de l'IVA a la carn, el peix i les conserves. En unes declaracions a Mercamadrid, el lider de l'oposició també ha reclamat que la bonifiació del carburant inclogui classes "mitjanes i més modestes".



Les mesures El xec és una les peticions fetes des de Podemos, que també ha reclamat per a aquest paquet de mesures un impost extraordinari del 33 % als grans supermercats, rebutjat per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la congelació de lloguers i hipoteques. Aquests temes d'habitatge van ocupar fins a aquest dilluns les últimes negociacions entre els socis de Govern amb queixes de Podemos sobre l'actitud del PSOE davant les seves propostes. Entre aquestes mesures, s'inclou també congelar el preu del lloguer per a la renovació de contractes ja vigents. A més, es prorroga el límit al 2 % per a l'actualització dels lloguers, ja pactat amb EH Bildu. En aquest paquet també s'aprova la pujada del 15 % les pensions no contributives en 2023, que també afectés l'ingrés mínim vital (IMV). També es prorroga la rebaixa del preu del transport públic gràcies a les ajudes directes de l'Executiu a les comunitats autònomes i entitats locals per a reduir l'abonament urbà i interurbà en, almenys, un 50 %. El servei de Renfe de Rodalies seran gratuïts en 2023 i també el servei públic de transport per carretera, diuen les mateixes fonts.

Acord entre socis de Govern El president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'han reunit aquest dimarts en el Palau de la Moncloa, després que, segons fonts governamentals a TVE, els socis de l'Executiu hagin arribat a un acord per a aprovar el tercer paquet de mesures per a pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la guerra a Ucraïna, i en el qual s'inclouran ajudes per a pal·liar l'impacte de la inflació en la cistella de la compra. Malgrat que en els últims mesos Espanya ha aconseguit moderar la pujada de preus i ja és el país amb el nivell d'inflació més baix de la zona euro, l'Executiu ha decidit impulsar un tercer paquet de suport per a fer front a la conjuntura actual, en el qual s'inclourà la pròrroga d'algunes de les mesures actualment en vigor i que expiren el 31 de desembre i altres noves relacionades, principalment, amb la cistella de la compra.

Rebaixa de l'IVA d'alguns aliments També s'ha anunciat la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments, com el peix, amb l'objectiu d'esmorteir l'impacte de l'alça de la inflació, i que sí que podria concretar-se aquest dimarts. De fet, s'ha aprovat la supressió de l'IVA per a "tots els aliments de primera necessitat" i una baixada del 10 % al 5 % per a la pasta i la llet. L'IVA de l'alimentació a Espanya varia entre el tipus reduït (10 %) i el superreduït (4 %). Es consideren productes d'alimentació aquells que poden servir com a aliment per a humans o animals. No obstant això, hi ha uns certs aliments que no s'enquadren en cap d'aquestes categories, com les begudes ensucrades o alcohòliques, a les quals se'ls aplica el tipus general de l'IVA del 21 %. Encara que la taxa anual d'inflació s'ha moderat al novembre al 6,8 % -des del 10,8 % aconseguit al juliol- els preus dels aliments segueixen en màxims, amb una alça del 15,3 %.