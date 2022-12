El Govern suprimeix l'IVA dels aliments de primera necessitat i donarà un xec de 200 euros a famílies vulnerables

Les negociacions entre Pedro Sánchez i Yolanda Díaz es van allargar fins a la matinada. Les mesures tenen un cost de 10.000 MILIONS d'euros i entraran en vigor l'1 de gener. Estan centrades especialment en els aliments i l'habitatge. Es crea un xec de 200 euros per a famílies amb rendes inferiors als 27.000 euros. Se suprimeix durant sis mesos l'IVA dels aliments de primera necessitat com el pa, fruites o verdures i es redueix a la meitat el de la pasta i l'oli. Pel que fa als lloguers es manté que puguin augmentar un màxim d'un 2¿% i els contractes vigents mantindran congelat el preu durant els pròxims sis mesos. Es manté la reducció dels impostos de la llum i el gas i la gratuïtat de Rodalies i mitja distància. S'acaba la bonificació general dels carburants. Hi haurà, però, ajudes per a professionals del sector.