01:49

Els botiguers treballen de valent per adaptar els preus dels productes bàsics a la rebaixa de l'IVA del 4% al 0% i de l'oli i la pasta del 10% al 5%.

En alguns casos van adquirir la setmana passada productes amb l'impost no reduït i ara no saben què fer-ne, segons ha explicat una venedora del mercat del Clot de Barcelona als micròfons de Ràdio 4. I en el cas d'un forner, les dues treballadores habituals encara no saben si el preu del pa es reduirà. El seu cap de moment no els ha dit res i han de respondre les preguntes dels clients dient-los que "de moment, no".

En el cas dels supermercats, en canvi, des de primera hora treballen per canviar totes les etiquetes. Un encarregat detalla que han de fer els canvis manualment, el que els pot portar tota la setmana. Ara bé, a la caixa registradora la rebaixa ja es fa efectiva. Els usuaris que han comprat aquest matí diuen estar contents per la rebaixa, tot i que sigui mínima | Àlex Cabrera