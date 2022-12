La inflació tanca l'any en el 5,8%, la meitat que al juliol

Nova treva dels preus. Segons la dada avançada de l'Institut Nacional d'Estadística l'IPC retrocedeix un punt fins al 5,8% per l'abaratiment de la llum i el carburant.

És la xifra més baixa de l'últim any en un índex que acumula ja cinc mesos consecutiu de descensos i que se situa a la meitat de com estava al mes de juliol, quan la inflació va escalar fins al 10,8%, el seu nivell més alt des de setembre de 1984.

Ara bé, el que preocupa és la inflació subjacent, la que no té en compte ni energia ni aliments frescos, perquè es dispara 6 dècimes i s'enfila fins al 6,9%. Supera així l'índex general per primer cop des de febrer de 2021.

L'INE incorpora en l'avanç de dades de l'IPC una estimació de la inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics), que al desembre va pujar sis dècimes, fins al 6,9%, situant-se més d' un punt per sobre de l'IPC general . En termes mensuals, l'IPC va registrar un ascens de tres dècimes, enfront del descens d'una dècima del mes anterior.

Revisió dels salaris en conveni

La dada d'IPC interanual de desembre s'utilitza en alguns convenis com a referència per a les revisions salarials. Aquells convenis que continguin una clàusula de salvaguarda per a compensar la pujada inicial de l'any amb l'IPC interanual de desembre hauran de prendre com a referència el percentatge que l'INE acabi confirmant el 13 de gener.

Tot això, en un context en el qual des del Govern i altres organismes nacionals i internacionals s'està instant els agents socials que arribin a un acord sobre el pacte de rendes que doni una senda d'evolució dels salaris i dels marges empresarials en els pròxims anys.