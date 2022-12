Les benzineres catalanes esperen fins dissabte dia 31 una gran afluència de conductors per aprofitar l'ajut de 20 cèntims per litre que desapareixerà amb el canvi d'any. Per això, tenen els tancs amb més combustible del que és habitual, per poder fer front a l'augment de la demanda durant tota la setmana, segons explica el president de les estacions de servei catalanes, Albert Campabadal.

Les benzineres catalanes lamenten, en aquest sentit, la retirada dels 20 cèntims als usuaris particulars. Albert Campabadal recorda que el carburant és encara un 10% més car que fa un any. Una mesura que ja ha fet apropar-se a les benzineres a molts conductors.

Reclamacions dels agricultors Els agricultors són un dels col·lectius, que juntament amb els transportistes, mantenen la subvenció. Un ajut que el sector aplaudeix per compensar l'increment de costos energètics, però que es queda curt. El que reclamen és un gasoil professional. Pere Roquer, d'Asaja, assegura que "el tema energètic per produir un aliment se'ns ha encarit un 40%". Josep Sellart, d'Unió de Pagesos també destaca que "la nostra reivindicació va molt més enllà. Fa temps que demanem un gasoil professional amb el mínim d'impostos gravant". Les mesures contra la inflació es queden curtes També l'Associació Nacional d'Autoescoles (ANAES) ha lamentat en un comunicat que les autoescoles no siguin un dels col·lectius professionals que podran continuar beneficiant-se en 2023 de la bonificació de 20 cèntims al combustible. La decisió, anunciada ahir per l'Executiu, ha suposat un "gerro d'aigua freda" per a les autoescoles, que confiaven a ser incloses com un dels sectors vulnerables i poder així conservar l'ajuda estatal.

Les noves bonificacions La bonificació aprovada pel Govern de 20 cèntims per litre de combustible per als transportistes durant el primer trimestre de l'any, que passarà a ser de 10 cèntims en el segon trimestre, tindrà un cost de 107 milions d'euros per a les arques de l'Estat durant el primer semestre de l'any. Preu dels carburants: on són més barats? Així ho recull el decret llei publicat aquest dimecres en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), que xifra en 2.700 euros l'ajuda màxima per camió de més de 7,5 tones i gasoil, de 1.500 euros per autobús, 450 euros per ambulància i de 300 euros per als taxis.