Les mesures contra la inflació es queden curtes

Acollida desigual a Catalunya de les mesures anunciades pel Govern espanyol per combatre la inflació. Ajuts que en molts casos es queden curts, segons els afectats.

El Sindicat de Llogateres demana que la congelació del topall del 2% en l'actualització dels lloguers s'ampliï als nous contractes i s'aprofiti la pròrroga de sis mesos per establir per llei la regulació del preu del lloguer. En canvi, l’Associació de Propietaris d’Habitatges de Lloguer (ASVAL) ha denunciat que aquesta pròrroga forçosa “atempta” contra el dret a la propietat de prop de dos milions de propietaris.

En canvi, al mercat, molts compradors veuen amb satisfacció la reducció de l'iva dels aliments bàsics , malgrat que dubten de si es notarà o no a la butxaca. La patronal de les peixateries, Fudepesca, ha mostrat la seva “absoluta decepció” perquè esperaven una baixada de l’iva del peix com a la resta d’aliments de primera necessitat.

Els ajuts directes

Des de la patronal Foment del Treball lamenten que els ajuts no arribin a totes les empreses, especialment a les més vulnerables davant la situació d’alta inflació, sinó només a uns sectors en concret. Foment reclama que l’ajuda directa de 200 euros per famílies vulnerables també tingui la seva translació en l'àmbit d'empreses que estan passant dificultats. Per la seva banda, Pimec aposta per prioritzar la preservació del teixit productiu els llocs de treball.