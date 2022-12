Les mesures anunciades pel Govern per contenir el preu del lloguer no satisfan als arrendataris ni al sector immobiliari. La pròrroga de sis mesos als contractes vigents i el topall del 2% en l'actualització de la renda són insuficients per al Sindicat de Llogateres. Tot i valorar de manera positiva l'obligació de prorrogar els contractes sis mesos i al mateix preu per evitar pujades abusives durant les renovacions o la negativa dels arrendadors de renovar, consideren que a la pràctica s'allarga el problema sis mesos i només s'aplica per als contractes ja existents. Valoren de manera positiva la pròrroga del límit del 2% de l'augment interanual dels contractes de lloguer indexats a l'IPC, però lamenten que només sigui per a lloguers vigents.

Les immobiliàries parlen d'inseguretat jurídica Els agents immobiliaris alerten d'una inseguretat jurídica derivada d'aquestes mesures anunciades per l'executiu. Afirmen que aquest fet provocarà una reducció en l'oferta del lloguer. Segons explica Carles Sala, portaveu dels agents immobiliaris catalans, tindran efectes negatius per als que vulguin accedir a aquest mercat.