Les mesures del govern per contenir els lloguers no agraden a arrendataris ni a immobiliàries

Els llogaters creuen que retardaran el problema de l'habitatge i les API parlen d'un augment de la tensió del mercat immobiliari

Les iniciatives del Govern espanyol per contenir el preu del lloguer no han estat ben rebudes per part dels arrendataris i dels agents inmobiliaris. Els llogaters parlen un pedaç que només retarda el problema i els API afirmen que el mercat patirà un augment en la tensió degut a la inseguretat jurídica de les mesures | Climent Sabater