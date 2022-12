El president del Govern, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'han reunit aquest dimarts en el Palau de la Moncloa, després que, segons fonts governamentals a TVE, els socis de l'Executiu hagin arribat a un acord per a aprovar el tercer paquet de mesures per a pal·liar les conseqüències econòmiques provocades per la guerra a Ucraïna, i en el qual s'inclouran ajudes per a pal·liar l'impacte de la inflació en la cistella de la compra.

Malgrat que en els últims mesos Espanya ha aconseguit moderar la pujada de preus i ja és el país amb el nivell d'inflació més baix de la zona euro, l'Executiu ha decidit impulsar un tercer paquet de suport per a fer front a la conjuntura actual, en el qual s'inclourà la pròrroga d'algunes de les mesures actualment en vigor i que expiren el 31 de desembre i altres noves relacionades, principalment, amb la cistella de la compra.

Ajudes per a la cistella de la compra Encara que el Govern no ha concretat encara els detalls de les mesures que aniran en aquest tercer paquet, les principals novetats vindran del costat de l'alimentació, on els socis de Govern han posat el focus després de dos anteriors decrets centrats a pal·liar l'impacte de la guerra en els preus energètics. Així, una de les opcions que es contemplen és un xec, entre 200 i 500 euros, per a ajudar les famílies més vulnerables a fer front a la cistella de la compra, i que podria beneficiar al voltant de vuit milions de persones. Es tracta d'una les peticions fetes des de Podemos, que també ha reclamat per a aquest paquet de mesures un impost extraordinari del 33 % als grans supermercats, rebutjat per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i la congelació de lloguers i hipoteques. Aquests temes d'habitatge van ocupar fins a aquest dilluns les últimes negociacions entre els socis de Govern amb queixes de Podemos sobre l'actitud del PSOE davant les seves propostes.

Rebaixa de l'IVA d'alguns aliments També s'ha debatut sobre la rebaixa de l'IVA d'alguns aliments, com el peix, amb l'objectiu d'esmorteir l'impacte de l'alça de la inflació, i que sí que podria concretar-se aquest dimarts. Fonts coneixedores de les negociacions han explicat a Europa Press que estan obertes totes les possibilitats, si bé la que, pel que sembla, té més opcions de tirar endavant és la rebaixa de l'IVA en alguns aliments que tenen una fiscalitat del 10 %, i que podria baixar al 4 %. L'IVA de l'alimentació a Espanya varia entre el tipus reduït (10 %) i el superreduït (4 %). Es consideren productes d'alimentació aquells que poden servir com a aliment per a humans o animals. Tots aquests productes estan subjectes al 10% de l'IVA, excepte aquells que es consideren aliments de primera necessitat com la llet, els ous, les fruites i verdures, el pa o els llegums, que es graven amb el tipus superreduït del 4 % i que no poden beneficiar-se d'un tipus menor, tret que el Govern decidís eliminar l'IVA per a aquests productes. No obstant això, hi ha uns certs aliments que no s'enquadren en cap d'aquestes categories, com les begudes ensucrades o alcohòliques, a les quals se'ls aplica el tipus general de l'IVA del 21 %. Encara que la taxa anual d'inflació s'ha moderat al novembre al 6,8 % -des del 10,8 % aconseguit al juliol- els preus dels aliments segueixen en màxims, amb una alça del 15,3 %. Més enllà de les novetats, l'Executiu detallarà també quines mesures de l'anterior decret (la vigència del qual acaba el 31 de desembre) es prorroguen en 2023.