L'IPC es situa en el 6,4% a Catalunya i cau per quart mes consecutiu segons l'Institut Nacional d'Estadística. Són quatre dècimes menys respecte l'octubre, i és la dada més baixa registrada des del gener d'aquest any. En el conjunt d'Espanya es situa quatre dècimes per sobre, en el 6'8%, cinc dècimes menys respecte el mes anterior. La reducció dels preus de l'electricitat i els combustibles, el gas i l'electricitat (-0'8%) han contribuït a la rebaixa. Les dades confirmades coincideixen amb les avançades a finals del mes passat.

Crescuda moderada en la cistella de la compra bàsica Al novembre, els preus dels aliments han crescut però de manera menys intensa. Van baixar mig punt respecte l'octubre (14%) quan es va assolir la xifra més elevada de tota la sèrie històrica des del 2002. A la cistella de la compra, els productes que més s'han encarit són el sucre (+47,8%), la llet i els productes làctics (+29,2% i 19,6%, respectivament), l'oli i els greixos (+26,1%), els cereals (22,7%), els ous (19,5%) i la patata (17,3%). A la carnisseria, la carn de vaca puja un 11%, l'ovina ho fa un 5,8% i la de porc un 11,7%, mentre que el preu del pa s'enfila fins a un 12,1%. A banda del descens del preu dels carburants i l'electricitat també s'ha notat en les butxaques dels consumidors la reducció de preus del transport i la menor pujada dels preus de la roba i les sabates.