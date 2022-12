01:28

La inflació cau al desembre fins al 5,8%, el nivell més baix de l'últim any, segons la dada avançada de l'INE.

La inflació subjacent, sense aliments frescos ni energia, s'enfila al 6,9% i se situa per sobre de l'índex general. I això no passava des de fa gairebé dos anys. Una inflació subjacent que s'enfila sis dècimes per l'encariment dels aliments elaborats, però que en els pròxims mesos s'hauria de moderar per la reducció de l'IVA en la cistella de la compra que s'aplicarà a partir de l'1 de gener segons Josep Soler, director de l'Institut d'Estudis Financers.

Un menor encariment de la llum i els carburants han permès que l'IPC caigui un punt, fins al 5,8%, una taxa que no es veia des de novembre de l'any passat, i una tendència que s'hauria de mantenir en el futur sempre que el context econòmic internacional no ho espatlli. Els aliments elaborats, el vestit, el calçat i el tabac són els productes que més han pujat al desembre.

Aquest IPC també és la referència per augmentar els salaris de 2023 que així ho recullin en el seu conveni, i que de confirmar-se la dada a mitjans de gener, també pujaran un 5,8% | Climent Sabater