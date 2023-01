Han passat només quatre dies des de la implantació de la rebaixa de l'IVA en els aliments, però les organitzacions que defensen els drets dels consumidors ja denuncien que no es noten els descomptes en el cistell de la compra. En algunes ocasions, alerten que els preus fins i tot han augmentat com en el cas de l'oli o fins i tot del pa, ja que alguns forns argumenten que la matèria primera se'ls ha encarit.

Primers càlculs

L'Associació d'Usuaris Financers calcula que la rebaixa de l'IVA dels aliments hauria de suposar un estalvi del 10% en el cistell de la compra. Així ho constata un estudi de l'entitat, que després d'analitzar els preus de cinc cadenes de supermercats durant els últims dies detalla que de mitjana cada tiquet de la compra s'abaratirà uns 3,56 euros.

Alguns consumidors denuncien que, contra tot pronòstic, estan pagant més per productes bàsics, especialment l'oli d'oliva. Des de la Unió de Consumidors de Catalunya, el seu director, Oriol Roa alerta: "Hem detectat per part dels establiments un increment de preus en les setmanes abans d'acabar l'any i això fa que tot i aplicar la mesura el 31 de desembre, finalment el consumidor té la sensació que els preus s'han encarit". Roa assegura que "ens han dit que això s'ha d'estabilitzar en els pròxims 6 mesos, però ara com ara la mesura no s'està aplicant correctament".