Ha tocat sostre l'Euribor?

Inquietud entre els propietaris amb hipoteques a tipus variable. L'Euribor porta 15 mesos a l'alça i a alguns, com l'Ana, això els ha suposat que ara paguin una quota un 30% més alta que fa un any. Tot i que el ritme de pujada ha minvat, si el Banc Central Europeu continua pujant els tipus d'interès per contenir la inflació, les hipoteques no deixaran d'encarir-se i això podria abocar certs creditors a no poder pagar.

Les empreses del sector immobiliari asseguren que aquesta pujada del cost dels crèdits no està afectant encara les vendes. Les entitats bancàries promouen la contractació d'hipotques mixtes, és a dir, uns anys a tipus fix i la resta a tipus variable.