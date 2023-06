Lucía Delgado: "La llei preveu intermediació per evitar desnonaments"

La PAH ha fet públics cinc models de document i una guia per aturar els desnonaments de famílies vulnerables per part de grans propietaris. I és que 8.000 persones vulnerables podrien ser desnonades a partir del 30 de juny, tot i haver-hi eines per evitar-ho. Lucía Delgado, portaveu de la PAH Barcelona, insisteix que la llei d'habitatge estatal "preveu un procés d'intermediació" mitjançant el qual es pot "evitar el desnonament". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla què ofereixen a les famílies afectades i com es poden frenar aquests desnonaments, tant els acollits a la moratòria com els que no.