Xavier Puig: "Les pujades dels tipus d'interès no han acabat"

L'economista Xavier Puig defensa la mesura de la Fed de frenar la pujada de tipus d'interès, però adverteix que les pujades "no han acabat" per abaixar la inflació. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, recorda que el mandat de l'Europarlament al BCE és mantenir la inflació al voltant del 2%, mentre ara ens trobem al 6%. El director de Barcelona School of Management de la UPF explica per què l'economia espanyola va millor, amb un 3% d'inflació: "El mercat exterior està donant moltes alegries. El turisme està en records", apunta. I assegura que "de moment" no hi ha morositat hipotecària: "Ni de bon tros és lo del 2008".