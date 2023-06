01:09

El mercat immobiliari nota cada cop més l'impacte de la pujada dels tipus d'interès. A l'abril la signatura d'hipoteques va caure un 27% a Catalunya.

El mercat resisteix tot i alentir-se, segons el sector, perquè la pujada de tipus no afecta igual a tothom, i encara hi ha, o bé inversos que no necessiten finançament, o famílies que poden fer front a un euríbor que aquesta setmana ha superat el 4% per primer cop des de la crisi de 2008, segons el gerent de la Cambra de propietat urbana de Barcelona, Òscar Gorgues.

Amb una hipoteca quasi un 50% més cara que el 2019, l'alentiment del mercat era que el preveia el sector després d'un 2022 per sobre de les expectatives. Les gairebé 4.500 hipoteques són la xifra més baixa en dos anys i mig i suposen una davallada del 27% en comparació amb l'any passat | INFORMA: Climent Sabater