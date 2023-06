Loquillo, así fueron sus inicios y el origen de su apodo

"Siempre tuve muy claro que era un tipo raro, un niño introvertido, muy antisocial, encerrado en mi mundo. El cine se convirtió en un refugio para mí en los primeros años de mi vida", así se define el propio Loquillo su infancia. Quién le iba a decir que acabaría cantando en directo frente a miles de personas, que daría entrevistas que después protagonizarían los periódicos, que su cara saldría en la televisión y se convertiría en un personaje público, para bien y para mal. La fama no es lo que más le gusta, es solo la consecuencia de su carrera musical. Siempre ha sido honesto con sus pensamientos y con la prensa, de hecho, quería ser periodista, aunque ahora es más cauteloso con sus palabras. "Cada vez que dices algo es utilizado contra ti de una manera o de otra", se queja mientras charla con Carlos del Amor, quien le ha hecho su última entrevista en La matemática del espejo.

Ahora Loquillo sigue su camino en la música, aunque sus letras y canciones no suenan igual que las de antes. "Yo soy un artista que me niego absolutamente a pretender tener menos años de los que tengo y las letras han de avanzar como yo he avanzado como persona", sentencia.

El verdadero nombre de Loquillo

José María Sanz Beltrán no tenía el mismo tirón que Loquillo, eso es así. Por esa razón, el cantante decidió dejar el apodo que su amigo Epi, figura del deporte, le puso cuando jugaban al baloncesto, justo después de una mala jugada: "En el colegio me llamaban 'pájaro', tenía una beisbolera con el pájaro loco y me llamaban 'pájaro'. Se me acercó Epi y me dijo 'Ya no eres un pájaro ahora eres un Loquillo', me degradó. Entonces, a los 3 o 4 días, todo el mundo empezó a llamarme Loquillo. Si lo ha dicho Epi... Y ahí se quedó", recuerda, una anécdota que le marcó para toda la vida.