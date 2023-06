José Antonio ha observado que en la habitación 106 y sus inmediaciones ocurren sucesos extraños. Una luz que parpadea, sonidos en el interior de la habitación, una puerta que se abre sola, comida que desaparece… y todo ello teniendo en cuenta que, en teoría, nadie se está alojando en ella. Precisamente en esa habitación, hace años, un cliente murió electrocutado al caer una radio en la bañera mientras se estaba dando una ducha. Desde entonces, varios clientes han asegurado haber sentido una presencia en dicha habitación. ¿Será este el primer fenómeno paranormal de 4 estrellas?

Asustado por la situación, José Antonio decide comentarlo con Paolo y Julio, pero ninguno de los dos le cree. Incluso llegan a mofarse de él. En cambio, cuando informan a Clara de los extraños sucesos, ella decide adentrarse en la habitación para comprobar qué sucede… y es entonces cuando se lleva la mayor sorpresa que podría imaginar: ¡su padre, Ricardo Lasierra, está escondido en el armario!

¿Por qué ha vuelto Ricardo a Vera del Rey?

Después de darse a conocer el fallecimiento de Ricardo Lasierra, en pleno entierro se comprobó que su cadáver había desaparecido, lo que llevó a Rita a cambiar de versión: su marido se había suicidado y no se había encontrado el cuerpo. Semanas después, las investigaciones de la Guardia Civil, junto a la curiosidad de Clara, llevaron a descubrir la furgoneta marrón en la que se había visto por última vez a Ricardo. Para sorpresa de todos, el propietario del vehículo en cuestión era nada más y nada menos que Julio. Entonces, ¿había matado Julio a Ricardo?

Detenido e interrogado, Julio destapó la verdad: Ricardo no había muerto, estaba vivo y había huido al Caribe. Concretamente, a Santo Domingo, en la República Dominicana. Precisamente fue el propio Julio quien recibió una inesperada y fortuita llamada de Ricardo, que marcó su número por error. Cuando Clara y Silvia trataron de ponerse en contacto con su padre, él les aseguró que lo mejor era que no volvieran a hablar y que, aunque sabía que no iban a entenderlo, no podía regresar al pueblo.

¿Cuáles son entonces los motivos de su reaparición? ¿De qué, o de quién, había huido Ricardo? La respuesta a estas preguntas, en los próximos episodios de 4 estrellas, de lunes a jueves en La 1 a partir de las 21:50 o, si lo prefieres, bajo demanda en la plataforma gratuita RTVE Play.