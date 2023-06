“La ansiedad es algo natural que tiene tu cuerpo como mecanismo de defensa. Debe aparecer y desaparecer, pero es un problema cuando vives con ella y se convierte en un trastorno”, apunta Dani Fez, cómico y humorista.

Pero, ¿qué es realmente la ansiedad? ¿La has experimentado? Pues de eso mismo trata el cuarto capítulo de La cámara de Gesell, el nuevo programa de Playz sobre salud mental presentado por la psicóloga y divulgadora, María Esclapez.

¿Qué es la ansiedad?

“La ansiedad se puede presentar de muchas formas. Miedos irracionales, pensamientos obsesivos, ideas recurrentes…sin embargo hay un síntoma común en todos los casos de ansiedad y es la necesidad de control”, afirma María Esclapez. “Nuestro sistema nervioso simpático se activa para hacer frente a un peligro que, aunque objetivamente no existe, existe y es real por que está en nuestra cabeza”, explica la experta.

Por esa razón no deberíamos subestimar a una persona que está experimentando ansiedad, ya que, aunque nosotros no seamos conscientes de lo que está sintiendo o sufriendo, lo que nos comparte es completamente cierto. El cerebro no distingue entre qué ocurre realmente y qué es fruto de un pensamiento. Para ambas situaciones da la misma respuesta, la misma reacción física. Si existe en nuestra cabeza es real.