Fantasmas, estrellas de rock, amor y sexo. Todo ello, atravesado por la música, el hilo conductor construye la trama y los personajes de Todos están muertos (2014), una película protagonizada por Elena Anaya donde la actriz interpreta uno de sus papeles protagonistas más importantes de su carrera. Nominada por cuarta vez al Goya por su interpretación, la presencia de la palentina copa la pantalla. Bajo la piel de Lupe, Anaya se transforma en una estrella del rock de los 80 que bajó a los infiernos tras la muerte de su hermano, con quien tuvo una banda de rock llamada Groenlandia (sí, como la canción de los Zombies).

Tras su fallecimiento decidió no volver a pisar la calle. Encerrada en casa, pasa los días aislada, tratando de olvidar quién fue, pero el pasado siempre vuelve. Ópera prima de la cineasta Beatriz Sanchís, quien dirige y escribe esta historia, Todos están muertos recibió una amplia acogida en su paso por los diferentes festivales nacionales. Especialmente en el Festival de Málaga donde logró el Premio especial del jurado y la Biznaga a mejor actriz para Anaya. Coincidiendo con su regreso a la plataforma de cine RTVE Play, a continuación repasamos algunas curiosidades sobre la película:

Inspirada en una experiencia de la directora

La idea central de la película es enfrentarte a los traumas que te dejan anclado en el pasado. “Siendo muy joven falleció mi mejor amigo y fue un trauma tan grande que me marcó profundamente y me hizo ser consciente de la muerte. En la cultura occidental vivimos muy de espaldas a la muerte, yo era muy joven y no estaba preparada para vivirlo así. Desde ese momento he tenido la fantasía de qué pasaría si te pudieras despedir de alguien de quien no pudiste en su momento”, contaba en una entrevista con este medio.