Tenía sólo 12 años cuando se subió por primera vez a las tablas en su Valladolid natal y aún no se ha bajado. Su presencia sobre los escenarios continúa siendo un regalo para el público. El teatro es su vida y también el secreto para estar estupenda a punto de cumplir 88 años: “He trabajado mucho en lo que ha sido la gran pasión de mi vida”.

Un trabajo que le ha dado serenidad para mirar la vida, y enseñado de qué manera tiene que afrontarla: “Ahora la miro desde el tramo final. Se me agota el tiempo. No es un drama, es una realidad que sucederá cuando tenga que suceder, pero yo mientras sigo por mi camino”.

Y sigue con la misma ilusión para profundizar en sus personajes. Le apasiona salir de ella para meterse en un papel diferente al que le ha tocado vivir y que le lleva por caminos y experiencias diferentes: “Lo paso muy bien. Tenemos muy poco tiempo aquí y hay que aprovecharlo”. Una manera de pensar resultado de la experiencia y de un aprendizaje en la vida.

Por circunstancias de la vida le tocó ser madre y padre de sus hijos , y lo único que echa en cara a su profesión son las largas ausencias de su hogar: “Lo más duro que me ha tocado vivir es no poder disfrutar de la infancia de mis hijos”. Cuando nació su hija la dejó al cuidado de sus abuelos y volvió a verla con tres meses. Ahora son sus hijos , Natalia y Daniel Dicenta los que están pendiente de ella : “Me deben ver muy mayor porque siempre les tengo en vilo”.

Protagonizó durante 40 años Cinco horas con Mario, y llegó a fusionarse con el personaje hasta tal punto que le afectó : “ Perdí un poco el norte y me afectó mucho meterme en el papel”. Asegura con una sinceridad desgarradora que iba al teatro a buscar y que veía a través de Carmen, su personaje, las mismas imágenes que vivía con su marido. Su vida no ha sido nada fácil, pero se le iluminan los ojos al hablar de su trabajo, su refugio y su válvula de escape . Ha sido también su terapia. Desahogó sobre las tablas el desamor y la frustración en Función de Noche, que protagonizó junto a su ex marido, Daniel Dicenta, y que no supo medir el daño que le podía hacer a él.

Muchas ganas de hacer cosas y poco tiempo que perder

No siente ningún pudor en hablar del paso del tiempo, y expresar sus ganas de continuar sobre las tablas: “Yo soy una vieja, soy una señora mayor y no hay gente joven con el talento suficiente para escribir de cosas de personas mayores. No se escribe para mujeres. Se escribe mucho más para hombres”.

Sabe muy bien adaptarse a los tiempos por exigencias del guion, y a día de hoy protagoniza Adictos, una obra donde reflexiona sobre hasta qué punto nos somete la tecnología. Un papel en el que la actriz es consciente del paso del tiempo una vez más: “No me interesa a mi perder el tiempo aprendiendo aplicaciones para llegar antes a un sitio”.

Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. Medalla de oro al Mérito en el Trabajo. Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert. 2 Antenas de Oro. Premio Max de Honor. Premio Talía de Honor. Lo ha hecho todo sobre el escenario, o casi todo, ya que la vocación sigue intacta y sin ganas de jubilarse de manera oficial: “Yo por mi voluntad no me voy a bajar salvo que yo no me encuentre con energía para trabajar, con fuerza para trabajar. Tengo organizada de mi vida de tal forma que hago muy pocas cosas que no sea mi trabajo. No tengo cosas que me causen más placer que el teatro en mi vida”.

Lola Herrera es mucho más que una actriz. Su capacidad para emocionar y transmitir ha dejado huella. Su dedicación al teatro ha sido la máxima prioridad de su vida, y su compromiso con el oficio se ha reflejado en cada uno de sus trabajos. Puedes ver la entrevista completa en RTVE Play.