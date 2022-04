Hay algo solemne en una despedida, especialmente si la que dice adiós es un mito escénico como Lola Herrera. Hace unos días, el equipo de La 2 es Teatro capturaba las últimas imágenes de la actriz vallisoletana caracterizada como Carmen Sotillo, el personaje con el que se ha mimetizado durante más de 40 años en Cinco horas con Mario.

En el set de rodaje, emociones contenidas, nervios y admiración. Las cámaras están punto a inmortalizar un momento único, el final de un ciclo personal y profesional. Lola Herrera espera paciente en mitad del escenario. La actriz cierra los ojos, concentrada, repasando en voz alta el texto de Miguel Delibes. Todos guardan silencio, hasta que el realizador grita "acción".

Ovación y flores blancas

Lola abre los ojos y su voz quebrada comienza a desgarrarse más y más hasta el final del soliloquio. Frente al féretro, aún con las manos en su regazo, suplica por última vez: "Mario, mírame o me vuelvo loca. Por favor, por favor, Mario". Segundos más tarde, el equipo de rodaje que la ha acompañado durante los últimos días rompe en un largo aplauso, el director se acerca a abrazar a Lola. Lleva para ella un ramo de rosas blancas, sus favoritas. La actriz ya no puede evitar las lágrimas. "Gracias a todos, me lo habéis puesto muy fácil", dice emocionada.

La adaptación a la televisión de Cinco horas con Mario ofrece un asiente preferente en primera fila. "Un regalo para el espectador", contaba la actriz vallisoletana este pasado jueves en Atención Obras que ayudará a "hacerse una idea de lo que esta obra fue en el teatro". La actriz nunca antes había querido que esta obra fuese grabada y cuesta mucho encontrar imágenes de archivo, más allá de las que se rodaron en la película Función de noche (1981), adaptación al cine realizada por la propia directora del montaje, Josefina Molina.

17.40 min Atención obras - Entrevista a Lola Herrera

Gustavo Jiménez de Vera, director de esta adaptación de Cinco horas con Mario a la televisión, destaca como, a sus 86 años, Lola Herrera se ha enfrentado a cinco largas jornadas de rodaje, ensayos y grabaciones con una energía y una vitalidad que ha fasciando a todos. No importaba si había que repetir las tomas. Tomaba aire, reposaba un rato y volvía a retomar la actuación con el mismo desgarro. "Trabajar con Lola ha sido increíble, es un ejemplo para todo el equipo. Tiene un empuje y unas ganas tremendas que contagia a todos", cuenta el director.