Lola Herrera: ¿Arrepentida por el daño que le hizo a su exmarido?

La vida de Lola Herrera no ha sido una vida fácil. Ha tenido que convivir con el éxito y la admiración profesional junto a una vida personal marcada por las depresiones y una complicada relación matrimonial.

Ha hecho de su profesión su refugio y su forma de vida. Va a cumplir 88 años y una de las asignaturas de la vida en la que continuamente necesita mejorar es en aprender a decir no: “No he aprendido del todo a decir que no y me ha costado mucho por el camino. Pero en la vida hay que seguir adelante y aprender”. Admite que debía haber dado cuatro noes en su vida que no dio. Se los guarda para ella.

Lola Herrera y su interpretación más personal en 'Función de noche' (1981)

Una película icónica y rompedora El teatro ha sido su gran terapia en los momentos más complicados de su vida. Su matrimonio con Daniel Dicenta estuvo marcado por conflictos, desencuentros e infidelidades. Un torbellino de dificultades que hicieron que acabaran separándose. El dolor y la complejidad de esta relación se plasmaron en Función de Noche, una película icónica que protagonizaron los dos y dirigida por Josefina Molina: “Fue el resultado de una depresión de cuando empecé a hacer Cinco horas con Mario. No supe verbalizarlo y se lo conté a Josefina. Ella me dijo que eso era lo que quería hacer, hablar de las mujeres de mi generación”. Función de Noche es su interpretación más descarnada junto al que había sido su marido, aunque en el momento de hacerla llevaran 15 años separados. Una conversación sin guion que fue grabada, y donde expusieron sus emociones y sentimientos de una manera pública: “Era la necesidad de gritar. No es valor, es que te ahogas y tienes la necesidad de gritar”, afirma con serenidad esta gran dama que recuerda que durante la grabación ella estaba helada pero su ex marido no paraba de sudar. Lola Herrera y Daniel Dicenta en 'Función de noche' (1981)