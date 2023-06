Hector Castiñeira, conocido en redes sociales como Enfermera saturada, ha contado sigue “saturado” con su trabajo. En Las tardes de RNE ha señalado que les “gusta mucho la profesión, pero lo malo son esas condiciones en las que tenemos que desarrollarla”. Después de los años más intensos a raíz de el COVID, cuando escribió dos libros más serios, ha querido volver al humor con La sonda del viento, que también es “esa vuelta a la normalidad”.

Ha lamentado que “el 88% de los pacientes consulten sus problemas de salud en Google antes de venir al hospital o al centro de salud”. “Nos hemos convertido en esa especie de segunda opinión que dice ‘bueno, yo ya he buscado mis síntomas en Google’ e “incluso algunos pacientes vienen ya pidiendo determinadas pruebas porque han visto que es la que la prueba que necesitan”.

¿Dónde está la cámara oculta?

El hospital cree que es el sitio donde se ha encontrado la situaciones más inverosímiles. “Al final, fruto de ese nerviosísmo ocurre de todo. Incluso, a veces cosas que dices ¿dónde está la cámara oculta? y alguien se está riendo de mí”.

“Nos venden un montón de dispositivos para que nosotros en casa vigilemos nuestra salud. Al final, las personas que son un poco hipocondríacas, lo pasan fatal y el resto es que se angustian. Dispositivos que al final, si lo piensas, tampoco los necesitamos tanto”.

Ha contado el caso de un paciente que “vino preocupadísimo con su reloj inteligente, a lo mejor él no lo era tanto. Pero claro, venía muy preocupado porque marcaba 0. Decía ‘algo me tiene que estar pasando’. No, le pasará al reloj, llévelo a reparar, pero usted está perfectamente bien”.