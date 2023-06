Tecnología móvil pensada para los más mayores

Quizá seas de los que se despiertan con la alarma del smartphone. Es más, quizá seas de los que, nada más parar la alarma, se meten en redes sociales. Y, sin duda, eres de esas personas que no tienen problema para subir una historia de Instagram, hacer una videollamada por WhatsApp o consultar tu cuenta bancaria en la app del banco. Pero lo que para ti es el día a día, lo que para ti es tan sencillo como meter un vaso de leche al microondas o cargar tu cepillo de dientes eléctrico, para mucha gente es complicadísimo. Que nosotros vivamos con la tecnología en las manos en todo momento no significa que el resto de las personas sean igual. Hay un grupo de edad que lo tiene más complicado por el salto generacional tan abismal que hemos tenido en los últimos tiempos.

Charo, Ricky y Sensillo, viajan a Zaragoza para conocer a Jorge Terreu, un joven de 24 años que ha ideado unos móviles adaptados para las personas mayores. RTVE

La brecha digital les ha tocado de lleno. Hablamos de los más mayores. Seguro que has tenido problemas cuando has querido llamar por teléfono a tu padre o a tu abuela. Y muchos más si has intentado hacer una videollamada con ellos. Por eso, es hora de enseñarles a usar la tecnología y, mucho más importante, adaptarla y simplificarla.

La historia de un nieto que quiso ayudar a su abuela Hace casi 3 años, el joven Jorge Terreu se encontraba de Erasmus en Francia terminando la carrera de Ingeniería Informática. Siempre ha estado muy unido a su abuela Maximiliana que, por entonces, tenía 88 años. El problema llegaba cuando intentaba hablar con ella por teléfono porque Maximiliana no se entendía muy bien con el móvil. Eso hacía que hablaran muy poquito. Siempre por teléfono, nunca por videollamadas. Cansado de este problema, el joven aragonés se propuso remediarlo. Y, de ahí, surgió el germen de la empresa zaragozana en la que actualmente trabajan ocho personas con el propósito de romper la brecha digital en la tercera edad: Jorge creó un móvil pensado para que la gente mayor pudiese hacer llamadas y videollamadas de un modo sencillo. Jorge Terreu, un joven de 24 años que ha ideado unos móviles adaptados para las personas mayores. RTVE

Un móvil al que llamó como su abuela: Maximiliana “Fue justo hace dos años y medio o tres. Durante el Erasmus cada vez que quería hablar con mi abuela se presentaban varios problemas porque no se manejaba bien con el móvil: lo colgaba, no se daba cuenta cuando la llamaba y veía que era difícil la comunicación”, explica Jorge. “Yo estaba estudiando Ingeniería Informática y justo iba a ser su cumpleaños. Pensé en coger un móvil para programarlo y preparé un prototipo, hice la prueba y se lo regalé a ella, de nieto a abuela, nunca pensaba en nada más. Lo mandé a Zaragoza. En el prototipo yo iniciaba la videollamada y el teléfono contestaba solo, y cuando yo colgaba hacía lo propio. Así podía ver a mi abuela desde Lyon sin que ella tuviera que preocuparse de nada. Se lo puse sobre todo por el tema de las videollamadas, el fijo lo dejó de usar y le encantaba vernos en la pantalla”, añade.

Solidaridad durante la pandemia El joven zaragozano no fabricó el primer prototipo pensando en crear una empresa sino en facilitar la comunicación con su abuela. Al regresar a Zaragoza tras el Erasmus mejoró el prototipo y donó 5 terminales a personas mayores ingresadas en el hospital durante la COVID. Personas que, por el confinamiento, no podían recibir visitas y se encontraban solas en el hospital. Aquello sirvió para comprobar que su invento era útil. Era el momento de emprender. Hoy en día, tienen mil teléfonos repartidos por España, Sudamérica y algunos países europeos. Y usuarios que tienen incluso 107 o 108 años.