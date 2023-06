El lenguaje es cambiante. Pasan los años y aparecen nuevos términos tecnológicos que, casi sin ser conscientes, agregamos a nuestro vocabulario. Imagina que viajas en el tiempo a los años 60 y hablas de Internet, de smartphones, de 3D y 5G a un grupo de personas que están tomando un café en una plaza. Como poco, pensarían que te has pasado con el anís. Desde hace un tiempo, si hablamos de realidades tecnológicas no podemos dejar de lado tres términos: realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Pero ¿serías capaz de diferenciarlas? ¿Sabes a qué hace referencia cada una? Por si no lo sabes, aquí va una sencilla explicación de cada una.

Realidad virtual A inicios de los años 90 se estrenó una película que hablaba de algo llamado realidad virtual: El cortador de césped. Por entonces, fue muy llamativa por contar una historia de un hombre que entraba en un mundo virtual. ¡Un mundo sorprendente! En la actualidad, esto es el día a día de quienes tienen unas gafas de realidad virtual en casa para jugar a videojuegos. Pero ¿qué es la realidad virtual? En la realidad virtual te sumerges completamente en un mundo virtual. Cuando te pones unas gafas de realidad virtual solo ves elementos creados digitalmente. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se usan gafas de realidad virtual para jugar a un videojuego. Ese mundo ni es real ni tiene elementos reales. 01.26 min La realidad virtual llega a las aulas Esto permite vivir una experiencia sensorial sin que veas nada de lo que hay en el exterior. O sea, que si estás en tu salón y entras en una realidad virtual… dejas de ver tu salón. Lo más normal, además, es que estas gafas lleven incorporados unos auriculares para aislarte del exterior y vivir una experiencia lo más inmersiva posible. Si piensas que unas gafas de realidad virtual son carísimas, te adelantamos que hay de muchos precios. Incluso hay gafas de realidad virtual que son de cartón y que utilizan tu propio smartphone como visor. Por lo general, las gafas de realidad virtual tienen un sensor que reconocen el movimiento de tu cabeza para que tus acciones se reflejen en ese mundo virtual. Algunos modelos incluyen un mando para que puedas interactuar con el mundo virtual con tus manos; otros se manejan con un puntero y botones en las propias gafas.

Realidad aumentada Si la realidad virtual te aísla del entorno, la realidad aumentada usa el entorno para vivir la experiencia virtual. Esto que suena muy enrevesado es fácil de entender: lo que hace la realidad aumentada es poner elementos digitales sobre un entorno real. Básicamente es lo que hace, por ejemplo, el videojuego Pokémon Go. Con la realidad aumentada ves todo lo que tienes a tu alrededor, pero las gafas o el visor te muestran encima objetos, datos o animaciones virtuales. Por ejemplo, es muy útil para ver cómo quedaría un mueble en tu salón ya que puedes ver la habitación real frente a ti y un mueble 3D dentro proyectado en las gafas o pantalla de tu smartphone. Como en la realidad aumentada interactuamos con el entorno real, no son tan necesarios unos auriculares ni un mando como ocurre con la realidad virtual. El volcán de La Palma, en realidad aumentada