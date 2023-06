Metrópolis dedica un programa especial a los 20 años del Día C, que este año ha puesto el foco en la ‘ACTITUD’, una de las cualidades más representativas de la industria creativa y de la comunicación, y motor fundamental de la creatividad y las ideas. Actitud es no rendirse, dar el salto, reinventarse, defender la identidad, arriesgarse, apostar por la novedad, abrazar el futuro, ser independiente o ser irreverente, pero nunca, indiferente.

El pasado mes de marzo, la ciudad de San Sebastián reunió a los profesionales más relevantes y celebró las ideas más ingeniosas e innovadoras en los Premios Nacionales de Creatividad 2023, generando un espacio único para la inspiración, el debate y la reflexión en torno a los nuevos retos que plantean estos tiempos complicados en los que vivimos.

El programa incluye entrevistas a profesionales como Curro Palma y Mónica Moro, director general y presidenta del c de c, con los que repasar lo mejor de estos 20 años; Gus Lauria, director general creativo en We Believers, y Laura Visco, chief creative officer para cuentas globales en GREY Londres, que comparten su experiencia personal y secreto del éxito más allá de nuestras fronteras; Wences Sanz, profesor de diseño y creativo que, una vez más, presenta y analiza lo que están creando los jóvenes talentos; o Joakim Borgström que abre la puerta al futuro a través de la inteligencia artificial como herramienta esencial para potenciar la creatividad humana.

EDIBLE 6 PACK RINGS (WE BELIEVERS + SALT WATER BREWERY, 2016) croper

c de c 2023: celebrando 20 años de creatividad

En su edición de 2023, el Día C (organizado por el club de creativos) celebró su 20 aniversario en la ciudad de San Sebastián, entregando a ‘She’, de El Ruso de Rocky para J&B (Diageo), el Gran Premio Nacional de Creatividad 2023. En la ceremonia también se hizo entrega del c de c de Honor, que en esta edición ha sido otorgado a título póstumo a Miguel Ángel Furones, el que fuera director creativo mundial de Leo Burnett Worldwide, presidente de Publicis Iberia y, desde el 1 de enero de 2018 hasta su fallecimiento en abril de 2021, presidente de honor del mismo Grupo.

Orgullo de pueblo, de El Ruso de Rocky para J&B

En esta ocasión, Metrópolis ha querido destacar aquellos trabajos que se arriesgan con propuestas comprometidas con los problemas sociales como Orgullo de pueblo, de El Ruso de Rocky para J&B, y esas ideas originales que, como So, humanos, so, de Mono Madrid/Arena Media para Correos, que nos invita a vivir la vida con más calma, resultan especialmente pertinentes en este momento en el que priman las prisas y la inmediatez.

So, humanos, so, de Mono Madrid/Arena Media para Correos

En la selección también aparecen ejemplos de formatos innovadores que se adaptan al nuevo escenario audiovisual y social como HAMSTREAM (de PS21 para KFC & Grefusa, 2023) que se integra en el mundo de los streamers, TAG The Game (de LOLA MULLENLOWE para Persil, OMO, 2023) o la original canción creada para la campaña PERO (de MRM para Ministerio de Consumo, 2023).

PERO (de MRM para Ministerio de Consumo, 2023).

En el apartado de Jóvenes Creativos, Metrópolis destaca Sleep like a woman, de Victoria de León y Anxea García, de The Atomic Garden, que obtuvo el bronce en su categoría, por su originalidad y frescura.

En palabras de Oriol Villar, fundador y director creativo de OV_ y presidente del jurado de los Premios Nacionales de Creatividad 2023, estos trabajos “representan muy bien la esencia de estos tiempos complicados en los que vivimos. Muestran el espíritu y el rol valiente que las marcas quieren tener en la vida de las personas.”

Además del programa que se emite esta semana en La 2, Metrópolis publicará en rtveplay un especial de 30 minutos con lo más destacado de estos Premios Nacionales de Creatividad 2023.

Más allá de la publicidad

Pero no todo es publicidad en este mundo y en ocasiones ésta puede dirigir su mirada hacia otros campos de interés y experimentación como el cine. En esta edición del c de c, se presentaron algunos ejemplos de destacados profesionales de la industria publicitaria que, motivados por curiosidad y las ganas de explorar nuevos ámbitos de la creación audiovisual, han dado el salto a la ficción con muy buenos resultados. Así encontramos producciones tan interesantes como Cemento y acero (2023), un cortometraje dirigido por Oriol Villar con Luis Tosar y Daniel Guzmán como protagonistas; o No me da la vida (2022), dirigido por Alauda Ruiz de Azúa y con guion de Virginia Mosquera, directora creativa en McCann y guionista. Ambas producciones fueron candidatas a los Premios Goya y en ambos casos, los creadores destacan la sensación de libertad de crear para uno mismo, sin la presión de tener una marca detrás, como lo mejor de su experiencia en el cine.

Creatividad en tiempos de guerra

Esta edición del Día C sirvió además para conocer la historia de Max Burtsev y Olha Burtseva, director creativo y directora de cuentas de la agencia Arriba! (Járkov/Ucrania) que han encontrado en la agencia española Officer and Gentleman un partner creativo con el que salir adelante durante la guerra de Ucrania. Su mensaje es claro: “podemos utilizar la creatividad para ayudar al país”.

Arriba! (Járkov/Ucrania)

Cuando estalló la guerra perdieron a todos sus clientes y solicitaron ayuda a la industria creativa internacional. La agencia española Officer and Gentleman respondió a su petición de trabajo y desde entonces han colaborado en numerosas campañas. A partir de ahí surgió la iniciativa CREATIVE ALLIANCE para favorecer el intercambio de talento y la colaboración con agencias creativas ucranianas y demostrar así que Ucrania está viva y que la creatividad puede ayudar a muchas personas y de muchas formas diferentes.