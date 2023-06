Karra Elejalde protagoniza el debut de Alejandro Suárez Lozano

Jonás no se protege de la soledad, sino “de las desgracias que le han acontecido”, por ejemplo tener “un hijo perdido”. Ha contado Karra Elejalde, que interpreta a este personaje en Kepler Sexto B, la ópera prima de Alejandro Suárez Lozano, una película participada por RTVE. Ambos la han presentado en Las tardes de RNE con Carles Mesa.

“Un lugar que no es el suyo”

Zaida, que interpreta Daniela Pezzotti, es la conexión de Jonás con la tierra, pero también vive en un mundo sin arraigo. “Es una migrante, huérfana. No tiene a su familia, no tiene a nadie. Está varada. Está en un lugar que no es el suyo con su tío o su padastro”, ha destacado el director y guionista. “Es una cosa que me apetecía contar, aunque fuese de manera sencilla, pero que no se habla mucho en el cine de este tipo de personas, sobre todo en la infancia”.