Paco León como Karra Elejalde nos han hecho llorar de la risa con muchos de los papeles que han interpretado. Pero también, ambos han dejado la comedia de lado para embarcarse en proyectos de otros géneros cinematográficos. Los dos actores también han dejado de lado la interpretación para ponerse al mando de una película. El primer largometraje del sevillano fue Carmina o revienta (2012), donde lo vimos trabajando con su familia: su madre Carmina y su hermana y actriz María León. Karra fue como uno de los guionistas en Airbag (1997), película que protagonizó junto a Javier Bardem, Fernando Guillén Cuervo y Alberto San Juan, entre otros, y el cameo del cocinero vasco Karlos Argüiñano.

En las III Jornadas de directores, actores y actriz de la 22º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, ambos han recordado sus primeros pasos en el mundo de la interpretación y que les ha llevado a dedicarse a esto. El dos veces Goya Mejor Actor de Reparto en 2010 por También la lluvia y en 2012 por Ocho apellidos vascos ha comentado que no lo deseó. "Todo empezó en la mili. Nos picamos un compañero y yo a hacer chistes y me dijeron que me apuntase al grupo de teatro, y dije 'mañana'".

En cambio, el hijo de la ganadora de la Biznaga de Plata a la Mejor Actriz sí que lo tenía claro desde muy pequeño. "Yo con cuatro o cinco años escribí en un papel que quería ser actor. Yo no imaginaba lo que era ser actor. Creo que la vocación nace de la incomodidad de ser tú mismo. Yo era muy tímido y empecé en el CAT en Sevilla".

"Yo aconsejaría que no se dedicasen a la profesión" En el coloquio del Festival, el sevillano ha desaconsejado a los jóvenes promesas que se quieran dedicar a la interpretación. "Yo les aconsejaría que no se dedicasen a la interpretación. Digo que no porque es la profesión que tiene un 98% de paro. Poca gente puede vivir de esto y es algo que tenemos que saber". A pesar de esto Paco León hace hincapié en hacer cosas. "Hagan cosas, no se paren no se esperen a que suene el teléfono. Si hay algo bueno en usted, alguien lo va a ver y solo se aprende haciendo". Paco León en las III Jornadas del Festival de Cine Internacional de Las Palmas Tony Hernández Durante la conversación moderada por el Gran Wyoming, el actor ha recordado que llamó la atención de un director en un 'autocasting' al hacerlo diferente: "Me puse a comer cereales, para darme tiempo a pensar y al director le gustó. Aunque también ha contado que en el rodaje de Reinas, película en la que comparte rodaje con Carmen Maura, Marisa Paredes o Verónica Forqué, estuvo pasando texto con el director Manuel Gómez Pereira y éste le hizo repetir durante un largo tiempo un "Hola Elena". "Tras acabar la secuencia, yo recuerdo que me fui a mi camper y me puse a llorar. No lloraba así desde comunión". Además de hablar de los casting, el director de Kiki, el amor se hace, ha hablado de que hay personajes que lo ha tenido que matar. "En 'Homo Zapping, el personaje de Raquel Revuelta me costó mucho matarla, era un Frankenstein que me comía".