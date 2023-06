¿Debemos tomar leche como si fuera agua? o ¿tenemos que evitarla como si fuera un virus? En Vida sana de Las tardes de RNE con Julio Basulto y Mikel López Iturriaga han desmontado los mitos y creencias alrededor de la leche ante informaciones interesadas y opiniones apocalípticas.

A continuación recogemos ocho preguntas y respuestas sobre la leche y otro punto dedicado a las recomendaciones culinarias.

5. ¿Es más fácil de digerir la leche sin lactosa?

Otro mito muy extendido es que la leche sin lactosa es más fácil de digerir. La primera cuestión que López Iturriaga ha querido aclarar es que “la leche sin lactosa no es leche a la que se le quite la lactosa, sino que es leche a la que se le añade lactasa, que es una enzima que acaba con la lactosa. La convierte en glucosa y en galactosa”.

“Esta enzima la producimos de manera natural la mayoría de seres humanos occidentales, pero no tanto los que han nacido o viven en Asia, y por eso el problema de la intolerancia allí”, explicaba el divulgador y periodista. “Para los que no somos intolerantes parcial o totalmente a la lactosa, tomar la leche sin lactosa no tiene ningún sentido. O sea, no nos va a sentar mejor y es más cara. Si dejas de consumir lácteos sin lactosa, estás perdiendo la capacidad de producirla y te puedes acabar volviendo intolerante”.

“La mayoría de gente que tiene un correcto diagnóstico de intolerancia a la lactosa con un test de hidrógeno en un hospital, si no sabe que se está tomando un vaso de leche, no tiene síntomas. Hay mucho factor psicológico”, cuenta Julio Basulto que señala un documento de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria.