La gordofobia es el odio y la violencia que sufren las personas gordas por el mero hecho de serlo y este es el tema que se trata en el segundo episodio de La Cámara de Gessel, el nuevo programa de Playz ya disponible en RTVE Play, que aborda temas sobre la salud mental.

A un lado del espejo se sienta Mara Jiménez, artista multidisciplinar, creadora de contenido y activista contra la gordofobia, en sus redes suele tratar temas de salud mental. Y en Playz la puedes ver presentando “El año de las emociones” y también puedes disfrutar de una entrevista en exclusiva en “TikTalking”.

En frente de Mara toma asiento Jasone Alonso, la invitada anónima de este segundo capítulo. Jasone es estudiante, modelo y actriz. Ambas tienen en común un pasado marcado por la gordofobia, insultos y vejaciones por tener un cuerpo distinto al resto. Un hecho que está directamente ligado con el bullying. Tema que también puedes ver en La Cámara de Gesell en el primer programa de la temporada.

La gordofobia y el bullying

A Mara le encantaban y le encantan las croquetas tanto que sus usuarios en redes son @croquetamente, o "madre de croquetas" y a Jasone en el colegio le encantaban los san jacobos y fue allí cuando le empezaron a insultar, le pusieron de mote “la san jacobo”. Ese fue el punto de partida a los problemas que tendría después “atribuir la culpa a la comida cuando a priori no tiene connotaciones negativas”, apunta Mara. Y es que desde bien pequeñas les “obligaron” a tener una mala relación con los alimentos.

La gordofobia, en algunos casos desencadena trastornos de la conducta alimenticia (TCA). Tanto en el caso de Mara y Jasone fue así y afirman que es muy complicado visibilizar un TCA en una persona que tiene sobrepeso, ya que el estereotipo a priori no suele ser así. “El TCA parte de ese odio al cuerpo y te quieres hacer pequeña e insignificante”, relata Mara. “Me llevó a querer castigar mi cuerpo”, apunta Jasone.

Mara tiene muy clara su posición respecto a los comentarios sufridos en su infancia. “Cuando en la infancia, cuando estamos tan moldeables, te enseñan cómo te mereces ser tratada y es la forma en la que luego te tratas a ti misma, tú no has elegido tratarte así, lo has aprendido”, afirma Mara.

A día de hoy Mara vive en armonía y paz con su cuerpo, es su canal de ser y con su experiencia y posterior aprendizaje ayuda a muchas personas. Hoy nos quedamos con su frase: “como fan de las croquetas te entiendo y no te culpo” y es que no hay alimento perjudicial y menos para una niña.