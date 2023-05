TikTalking | Programa 2: Gordofobia

La gordofobia es el odio, rechazo y/o violencia que sufren las personas gordas por el hecho de ser gordas. Un concepto que, aunque no es nuevo, ha saltado a la actualidad mediática hace relativamente poco tiempo. En gran parte gracias a la incansable labor de activistas como Mara Jiménez, más conocida en TikTok como 'MadredeCroquetas'. En este TikTalking hablamos con ella sobre la adolescencia, los TCA, la falta de referentes gordos, la discriminación que sufren las personas con sobrepeso, la falta de credibilidad o la autoestima, entre otros muchos temas. Ella misma admite que ha tenido problemas con la alimentación desde antes de ser adolescente, pero que con terapia y perseverancia ha conseguido apartarlos de su camino. “Ahora lo pienso y me sorprendo a mí misma cuando me doy cuenta de que estoy pensando en algo que no sea comida o cuerpo”, destaca durante esta entrevista tras reconocer que tuvo TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria) del que ahora se siente totalmente recuperada.