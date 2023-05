Nazario Luque és una icona del còmic underground, fotògraf, dibuixant i un referent en la defensa dels drets LGTBIQ+. Ara mateix, està de celebració pels 45 anys d'Anarcoma, el personatge emblemàtic de la revista 'El Víbora'. La galeria d'art Bombon Projects ha muntat una exposició per commemorar l'aniversari. La mostra es podrà veure al carrer Trafalgar de Barcelona fins al 17 de juny.

El dibuixant ha explicat al 'Late Xou amb Marc Giró' que el personatge d'Anarcoma és transsexual perquè buscava ser original i per "retratar tots els ambients on jo em movia, en una Barcelona dels anys 70 i 80 de transformistes, travestis, homosexuals, entre d'altres". El personatge, el detectiu travesti, va aparèixer per primer cop el 1978 a la revista Rampa, "després la van deixar de publicar i quan va sortir la revista 'El Víbora' el 1980, es va convertir en el personatge emblemàtic de la publicació. Ara, l'editorial 'La cúpula' ha editat l'obra completa i s'està traduint les historietes al portuguès.

Nazario està de celebració amb els 45 anys d'Anarcoma JOSEP ECHABURU