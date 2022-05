Nazario, el dibuixant pioner del còmic gai

Des del balcó de casa seva a la Plaça Reial de Barcelona, el dibuixant Nazario Luque, conegut només pel seu nom, observa com ha canviat la ciutat aquestes darreres dècades. L’il·lustrador va ser un dels artistes més destacats de la contracultura dels anys 70 i és el pioner del còmic gai al nostre país.

El 2010 el Consell de Ministres va atorgar-li la Medalla d’Or en les Belles Arts per la seva trajectòria i aportació a favor del moviment LGBTI. Malgrat que confessa a ‘Punts de vista’ que ell no ha militat mai en res: “Sempre vaig pensar que la meva militància consistia a viure la meva homosexualitat lliurement”.

El dibuixant Nazario a 'Punts de vista' RTVE Catalunya

Amb els seus còmics va contribuir a normalitzar la realitat del col·lectiu gai i trans. Segons explica Nazario al programa, quan la gent que vivia fora de les ciutats llegia revistes com ‘El Víbora’ o ‘Anarcoma’, on apareix sexe explícit entre homes, “se sentien molt alleujats perquè veien que allò era possible”.

“Mai m’imaginava que me les censurarien“

Nazario explica que quan va dissenyar el cartell de La Mercè del 1999 va agradar moltíssim a tothom, però al bisbe d’aquell moment no li va agradar gens: “El va veure com molt poc religiós i això va provocar un escàndol”. El dibuixant es queixa que fa anys es parlava d’una onada de “puritanisme”, però que actualment algunes de les seves imatges han estat censurades a les xarxes socials: “mai m’imaginava que me les censurarien” .

Cartell de La Mercè 1999, de Nazario RTVE Catalunya

Gran aficionat al setè art, recentment ha col·laborat en un dels cicles de la Filmoteca de Catalunya i la seva obra ‘underground’ s’ha exposat al Museu Reina Sofia.