Tina Turner visitó España varias veces. En 1985 actuó en Madrid y Barcelona y en 1987 hizo dos conciertos inolvidables, en Madrid y Zaragoza. Regresó dos años después, en 1989, para promocionar su nuevo trabajo, Foreign Affair. Era el séptimo álbum de estudio de la cantante y contenía temas como 'The Best', 'Steamy Windows', 'I Don't Wanna Lose You' (arrasó en España), 'Foreign Affair', 'Look Me In The Heart' y 'Be Tender With Me Baby'. El disco vendió 12 millones de copias y la consagró musicalemente en el todo el mundo. Ya era una gran diva de la música y el cine. Tras varias películas que apenas tuvieron repercusión hizo Mad Max: más allá de la cúpula del trueno, junto a Mel Gibson. Fue un éxito mundial, tanto por su papel de Tia Ama, que la convirtió en icono estético, como por su banda sonora, con temas como We Don't Need Another Hero, todo un himno que sigue teniendo fervorosos adeptos.

La actuación en Televisión Española En 1985 conoció en Londres al productor alemán Erwin Bach y un año después empezaron a salir. Tina Turner tuvo claro que quería vivir en Europa. En 1989, cuando estaba en la cima de su carrera y presumía de ser una estrella y de estar enamorada, visitó el programa La Luna, de Televisión Española, un espacio de entrevistas y números musicales. Lo presentaba Julia Otero y fue ella quien entrevistó, sobre el escenario, a la cantante. Se refirió a ella como la "Leona del rock" y le preguntó por todos los temas y rumores que aireaba la prensa internacional: sus ganas de dejar Estados Unidos, su deseo de no volver a cantar en directo, su regreso al cine... Tina le dijo que sí, que quería vivir en Europa y que estaba buscando casa. En 1992 se instaló con su marido en Suiza y en 2012 solicitó la ciudadanía de este país tras renunciar a su ciudadanía estadounidense. 08.08 min Julia Otero entrevista a Tina Turner (1989)

Su vida llevada al cine También que Disney había comprado los derechos de su biografía, I Tina (Yo, Tina) y que el proyecto ya estaba en marcha. Se materializó 4 años después en la película What's Love Got To Do With It, con Angela Bassett como Tina y Laurence Fishburne como Ike Turner. Julia Otero le insistió sobre su regreso al cine y ella dijo que no tenía prisa, que era una mujer muy exigente y quería esperar a que llegara el papel perfecto. Ese personaje deseado no llegó, y se conformó con pequeñas colaboraciones y cameos, como el que hizo en la serie Ally McBeal.