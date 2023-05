En Ahora o Nunca hablan de una de las vitaminas más famosas, la vitamina D. ¿Sabías que realmente es una hormona y no una vitamina? Y es que es sintetizada por nuestro organismo de manera natural a diferencia de una vitamina, que es un producto que no podemos sintetizar por nosotros mismos si no lo ingerimos. ¡Descubre más curiosidades!

Tener unos buenos niveles es tan importante porque favorece la absorción de calcio y fósforo. Y la transmisión de información entre el cerebro y los nervios y músculos del cuerpo. Pero, sobre todo, es indispensable para que nuestro sistema inmunitario goce de buena salud. Ya que es el mecanismo encargado de luchar contra las bacterias y virus que nos atacan.

¿Por qué es la vitamina del sol? La razón por la que alguna vez hemos oído hablar de esta vitamina como la “vitamina del sol” es porque se sintetiza principalmente a partir del colesterol cuando la piel se expone a la luz solar. La importancia de los protectores solares: ¿cuál usar? Esta exposición al sol debe ser de poco tiempo y no en horas puntas, ya que la exposición prolongada tiene muchas contraindicaciones y, además, degrada la vitamina D. Aparte de que es necesaria la protección solar, porque, aunque nos echemos crema, seguimos recibiendo una cantidad de luz ultravioleta la cual nos da esta vitamina.