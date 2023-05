Pocos aspirantes están más acostumbrados a lidiar fuego que Jorge Juan, pero el bombero forestal ha estado a punto de quemarse, y no precisamente entre fogones. Hacía tiempo que no se vivía un momento tan duro en las cocinas de MasterChef, pero lo que empezó como una simple broma de Jordi Cruz a Jorge Juan, este lunes ha terminado en un duro enfrentamiento. Y todo a costa de la fiesta y los bares de copas, ¿qué ha pasado?

Durante la primera prueba, Jordi se ha acercado al bombero para dejar caer que, sin duda, Jorge Juan era el aspirante que más animaba a sus compañeros durante sus viajes fuera de plató. Es entonces cuando el chef ha confesado que este solía comprar botellas de vino “para las fiestas de la noche”. Un comentario que el chef ha soltado entre risas, pero que Jorge Juan no ha recibido del todo bien. Y todo con Miguel Bosé como testigo, el último invitado a pasar por las cocinas del programa.

Llegada la prueba eliminatoria, la cosa ha ido peor. Con sus dos mejores amigas, Ana y Camino, luchando por permanecer en las cocinas de MasterChef, Jorge Juan estaba demasiado susceptible. “Estoy jodido porque que se vaya cualquiera de las dos me mata”, ha confesado. En ese estado, no ha encajado nada bien la última broma de Jordi Cruz que ha vuelto a dejar caer el tema de las copas y la fiesta. Todo a cuenta de que Jorge Juan ha contado que, si gana, le gustaría montar un bar de tapas.

Jorge Juan acusa a Jordi de ser un mentiroso

“Está desde ayer mintiendo con las botellas de vino en el avión”, ha soltado Jorge Juan, finalmente. “¡Estoy irritado ya!”, ha añadido. Ha sido entonces cuando, con cara de muy pocos amigos, Jordi le ha increpado: “Es la primera vez en 11 años que me llama mentiroso a la cara”. Para después decir tajante: “Tú y yo, las bromas, las hemos acabado”.

Ya, detrás de las cámaras, Jorge Juan ha comentado: “Uno no sabe ya si son bromas o no son bromas, y fiestas nos las corremos todos”. Al final, Jordi ha subido para hablar con él. “Si tú quieres abrir un bar, tomártelo en serio, porque como me lo has contado no me ha parecido”, le ha comentado. Finalmente, le ha hecho entrar en razón para que el bombero se tome todo de manera más profesional y aprenda a gestionar bien su experiencia en las cocinas. ¿Sellará esto la paz entre ambos o habrá nuevos roces?