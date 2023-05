MasterChef 11 | Los aspirantes que continúan en el concurso

De los 23 que entraron en MasterChef 11 y otros tantos que se fueron uniendo a medida que avanzaba el programa, a día de hoy solamente quedan 12 en el concurso. Está siendo una de las ediciones más tensas, debido a los roces entre compañeros. Los rifirrafes son muchas veces los protagonistas del programa, más que la propia cocina. La convivencia es complicada y es fácil que se desaten los conflictos. A medida que los aspirantes han ido saliendo expulsados, menos marcados están los grupos y sus diferencias. Claudia fue la última aspirante que entró a MasterChef y no ha sabido cómo integrarse. De hecho, desde que ella entró, los problemas se han multiplicado. El último expulsado, Fray Marcos, que protagonizó una de las despedidas más tristes de la edición. Estos son los aspirantes que todavía tienen opciones de ganar el programa.

1. Álex

Es uno de los favoritos para ganar el concurso, sus compañeros son los primeros en reconocer que es el rival más fuerte y los jueces le exigen más. No es la primera vez que participa en MasterChef, ya lo hizo en la edición Junior, aunque no ganó. Ahora Álex está dispuesto a dar su mejor versión con tal de conseguir su sueño. Lo suyo con la cocina es algo vocacional y es, probablemente, el aspirante que más futuro tiene entre fogones. Jordi, Pepe y Samantha siempre valoran positivamente su actitud durante los cocinados, se viene abajo cuando las cosas salen mal, pero nunca se rinde.

Álex, aspirante de MasterChef 11 Álex, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

2. Ana

Le encanta la repostería y ha demostrado que se le da muy bien. Ana es una de las aspirantes con más agallas, natural, espontánea, si algo le molesta, es la primera en decírtelo. Eso ha provocado que se vea envuelta en muchas discusiones. La última, con Claudia.

Ana, aspirante de MasterChef 11 Ana, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

3. Camino

Al contrario que Ana, odia la repostería, pero se luce cuando le toca un plato salado. Camino es una de las aspirantes más creativas, se viene arriba cuando los jueces les proponen una prueba libre. Tiene las ideas claras y está dispuesta a darlo todo por perseguir su sueño, que no es otro que dedicarse profesionalmente a la cocina.

Camino, aspirante de MasterChef 11 Camino, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

4. Claudia

Fue la última aspirante en entrar a concursar. Con ella aumentaron los conflictos, no consiguió encajar. Claudia es directa y una mujer de armas tomar. Si te metes con ella, prepárate porque la cosa no se va a quedar ahí. Se defiende con uñas y dientes, aunque es humana y también tiene sus momentos de bajón. Le da igual lo que digan sus compañeros sobre ella, ha venido a cocinar y piensa seguir dando guerra hasta el final.

Claudia, la nueva aspirante de MasterChef 11

5. Eneko

Es el guaperas de la edición. Exfutbolista profesional, Eneko no solo llama la atención por su físico. Es amable con todos y se le da bien estar entre fogones. Quizás por eso es uno de los favoritos del público. Su cocina es su gran hobby y muchos creen que incluso podría llegar a ganar MasterChef. En sus cocinados, siempre tiene muy presente a su familia, su mujer y sus hijas, a quienes les dedica todos sus platos.

Eneko, aspirante de MasterChef 11 Eneko, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

6. Francesc

También conocido como 'Paquito, la leyenda', Francesc es un auténtico donjuán, que entre ligoteo y ligoteo, tiene tiempo para cocinar. Él asegura que está muy enamorado de su chica, pero no pierde el tiempo. Amante de la cocina, ha brillado en varias ocasiones, pero también se marca algunos desastres que los jueces no le han dejado pasar por alto. Igual que Eneko, él también tiene su pasado en el deporte: llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la categoría de tiro al plato.

Francesc, aspirante de MasterChef 11 Francesc, aspirante de MasterChef 11 rtve

7. Jorge Juan

Es uno de los aspirantes más trabajadores de MasterChef 11, quizás ese sea el motivo que le ha llevado hasta aquí. Campechano, seguro de sí mismo, con una actitud inmejorable, así es Jorge Juan. Le hemos visto brillar en el concurso y también estrellarse, igual que Francesc. Su paso por el programa está siendo una montaña rusa.

Jorge Juan, aspirante de MasterChef 11 Jorge Juan, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

8. Jotha

Es el villano de la edición, el más estratega. Sabe a lo que ha venido y no quiere hacer amigos, lo ha dejado claro con sus acciones. Jotha ha sido capaz de vender hasta su propio equipo para perjudicar a sus compañeros, algo que no le han perdonado. Cada vez que le toca un privilegio, los aspirantes tiemblan porque saben que si puede, intentará fastidiarles. No está entre los favoritos, pero quién sabe si con su estrategia podrá llegar a la final.

Jotha, aspirante de MasterChef 11 Jotha, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

9. Lluís

Pasó desapercibido las primeras semanas de concurso. Después pasó a un primer plano por sus discusiones con los jueces, sobre todo, con Jordi Cruz. Hay críticas que Lluís no está dispuesto a aceptar, no duda en rebatir con sus argumentos a los mismísimos jueces. Trabaja callado, suele estar muy concentrado en los cocinados y sus compañeros confían en él para sacar adelante cualquier plato. ¿Llegará a la final?

Lluís, aspirante de MasterChef 11 Lluís, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

10. Luca

Nadie se esperaba que llegara hasta aquí. Luca estaba considerado como el rival más débil de la edición. Poco a poco, semana tras semana, ha ido demostrando que la cocina no se le da nada mal. Amante de las redes sociales e influencer en TikTok, no está llevando nada bien que le hayan quitado el teléfono, pero eso no está siendo un impedimento a la hora de perseguir su objetivo.

Luca, aspirante de la undécima edición de MasterChef Javier Herraez

11. Marta

Es la aspirante que más conocimientos tiene en cuanto a cocina internacional. A Marta le encanta viajar, probar cosas nuevas y tiene mano en la cocina, aunque el azúcar está prohibido en su casa y los postres que no cumplen la condición de "healthy" se le resistan. Es la mamá de la casa, según sus compañeros. Siempre está dispuesta a ayudar y es una de las favoritas que tiene muchas opciones para ganar el concurso. Fue expulsada y repescada, regresó con más ganas incluso y no piensa renunciar a su sueño.

Marta, aspirante de MasterChef 11 Marta, aspirante de MasterChef 11 Radio Televisión Española Javier Herráez

12. Pilu

Tiene caracter, nadie se mete con ella y sale ileso. Pilu es pequeña, pero guerrera, por eso también ha protagonizado algún que otro conflicto, últimamente con Claudia. Lo da todo en cada prueba, es muy trabajadora y los jueces son conscientes de ello. En las quinielas, no está entre las favoritas, pero sus compañeros tampoco la ven como un rival débil. ¿Conseguirá destacar en los próximos programas?