Us heu aturat mai a pensar en la quantitat de cançons que parlen de flors, de plantes o de jardins? N’hi ha tantes que el programa 'Cachitos de hierro y cromo' ben bé li podria haver dedicat un monogràfic. Aquí deixem la proposta. Però mentrestant, la seva presentadora Virginia Díaz n’esmenta unes quantes en primícia pel ‘Va de Verd’. I com no, la playlist comença amb 'Dos gardenias' del cubà Antonio Machín, un dels boleros més intrerpretats a tot el món i que comença així: “Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir: te quiero, te adoro, mi vida…”.

03.02 min Antonio Machín - Dos gardenias