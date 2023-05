Playlist per plantes

S’ha parlat molt dels suposats beneficis que la música aporta a les plantes, però en Jesús Valera, de @biologus_ambientalensis a TikTok, exposa què hi ha de mite i què de realitat en aquesta història. D’entrada, ens apunta que no tots els gèneres musicals tenen el mateix efecte en el seu creixement.

Hi ha diversos estudis que demostren que la musicoteràpia, aplicada a les persones, pot ser beneficiosa per les plantes. Valera defineix la música com un conjunt de vibracions ordenades i remarca que no qualsevol so val. Precisament a través de les vibracions és com a les nostres plantes els arriba la música, ja que no disposen d’aparell auditiu. Segons la intensitat i el volum de les vibracions, els diversos gèneres musicals afecten de forma més o menys positiva als vegetals. Faria falta un so continuat d’entre 90 i 130 decibels per a que es produís algun tipus d’afectació.

Així doncs, quina seria la playlist ideal per a les nostres plantes?

Aquests i altres matisos són els que Jesús Valera enumera en el nou capítol de Va de Verd, centrat en la relació entre música i plantes.