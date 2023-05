Un fertilitzant amb closques d'ou - Va de Verd

La Mireia, del canal de youtube La Tanina, ens ensenya com introduir les closques d’ou a l’hort de forma beneficiosa. Es tracta d’una tècnica ecològica dins la permacultura, que pretén treballar amb la terra i no en contra.

Per fer-ho, explica que, en contra del que se sol dir, la closca d’ou conté carbonat càlcic, de manera que no pot ser absorbida directament per les plantes. Així doncs, es du a terme un remei d’agricultura coreana que permet transformar aquest carbonat càlcic en acetat de calci, el qual sí que es pot aplicar com a fertilitzant.

El procés és senzill: es trituren les closques d’ou, es torren en una paella, es posen en un pot amb vinagre i es deixa reposar una setmana. La Mireia ens descobreix dos usos més de les closques d’ou als nostres horts ecològics en el nou programa de Va de Verd, basat en la permacultura.