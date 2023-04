Els influencers de les plantes / Va de Verd

Aquesta setmana, a Va de Verd, parlarem dels plantfluencers, aquells qui dediquen la seva presència a les xarxes socials a donar visibilitat a un món molt verd: el món de les plantes.

Fa més de 40 anys, quan no existien les xarxes socials ni Internet, a Televisió Espanyola ja en teníem un. El Pare Mundina, el cura de les plantes, que comentarà amb la Maria Gómez com va convertir-se en el primer influencer de plantes!

Aquest capítol neix d’un viatge a València, a la fira Iberflora, l’esdeveniment més gran a l’Estat Espanyol que aplega professionals del sector. Cada vegada és major l’interès per les plantes, de manera que els plantfluencers comparteixen amb els seus seguidors tota mena de consells sobre com cuidar les plantes i de com apropar el món natural a les grans ciutats. Aquest és el propòsit principal d’Alba Núñez, divulgadora botànica i creadora de Verdópolis, que ens explicarà com és la vida de l’influencer. També, coneixerem a la Clara Redondo, de @plantitits, qui va guanyar el premi a la millor #Greeninfluencer de l’any.