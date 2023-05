Permacultura i tècniques respectuoses de cultiu - Va de Verd

Heu sentit mai a parlar sobre permacultura? Aquesta setmana, a Va de Verd, aprendrem com aconseguir un sòl amb vida pròpia a través d’aquesta tècnica, la qual, més enllà de ser un model de producció sostenible que vetlla per la fertilitat de la terra, és un estil de vida.

No ens creieu? La Laura Albà, coneguda com a @erina.wild a les xarxes, ens explicarà com va deixar la seva vida d’informàtica a la ciutat per anar a viure enmig de la natura i decantar-se per l’autoconsum. De la mà de l’Estela Delga, de @vidaverdi; Miquel Àngel, productor de fruita seca; i Raül Crivellé, viticultor, aprendrem sobre agricultura regenerativa, una tècnica aplicada dins la permacultura i basada en la pastura rotativa i la manca d’ús de fertilitzants artificials, entre d’altres.

Parlant d’autoconsum, la María Gómez, la nostra presentadora, ho tindrà clar: per què anar cada diumenge al restaurant a fer una calçotada, si els podem cultivar nosaltres i menjar-ne fins a atipar-nos? L’Alex, @ecohuertodealex, ens ensenyarà a cultivar-ne i amb els moliconsells de Jesús Valera i la Mireia aquests creixeran sense fer mal a la salut del nostre planeta.