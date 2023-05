10:00

Basha Changue (CUP): "No investiríem cap força de dretes, això inclou el PSC"

La diputada i alcaldable a Barcelona de la CUP, Basha Changue, dona per fet que entraran al consistori i que els seus vots seran claus per envestir un alcalde d'esquerres. En una entrevista al Cafè d'idees de La 2, Changue assegura que no investiran a cap força de dretes, incloent-hi el PSC: "Trias, Collboni, Colau i Maragall defensen el mateix model de ciutat". Quant a la inseguretat a la ciutat, considera que el tema està sobredimensionat interessadament per part de partits polítics i mitjans de comunicació "que l'alimenten" i posa d'exemple el cas de les persones racialitzades que diu, se senten insegures amb més policies al carrer.