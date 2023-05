10:04

BLOC DE CAMPANYA | ERC i Junts centren els seus atacs en les Rodalies

Esquerra Republicana ha estat crítica amb el PSC pels presumptes casos de corrupció que els envolten i també contra el PSOE per l'estat de Rodalies. El secretari general de Junts, Jordi Turull, repta Esquerra a no donar suport a les polítiques de Pedro Sánchez fins que el problema de Rodalies no estigui resolt. Xavier Trias, admet que serà difícil guanyar a Barcelona, anuncia que reforçarà la seguretat i que -amb Junts al capdavant- la gent viurà millor. La ministra i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, demana concentrar el vot progressista en l'alcaldessa, Ada Colau, per acabar de transformar Barcelona i evitar que mani la dreta.