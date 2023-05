03:19

Collboni promet un xec de 1.500 euros per l'emancipació juvenil. ERC i Junts centren els seus atacs en les Rodalies. El PP insisteix en les ocupacions.

El PSC se centra en l'habitatge i Jaume Collboni anuncia un xec d'ajudes per als joves que marxen de casa. Un anunci que va fer acompanyat del ministre d'Exteriors, Jose Manuel Albares, que va posar el focus en el paper estratègic que juga Barcelona a Europa.

El PP insisteix a posar les ocupacions d'habitatges al centre de la seva campanya per les municipals. L'alcaldable per Badalona, Xavier Garcia Albiol, anuncia noves mesures per acabar amb els okupes.

Esquerra Republicana ha estat crítica amb el PSC pels presumptes casos de corrupció que els envolten i també contra el PSOE per l'estat de Rodalies.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, repta Esquerra a no donar suport a les polítiques de Pedro Sánchez fins que el problema de Rodalies no estigui resolt. Xavier Trias, admet que serà difícil guanyar a Barcelona, anuncia que reforçarà la seguretat i que -amb Junts al capdavant- la gent viurà millor.

La ministra i vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, demana concentrar el vot progressista en l'alcaldessa, Ada Colau, per acabar de transformar Barcelona i evitar que mani la dreta: INFORMEN: Mar Garcia, Àlex Cabrera, Laura Herrero.