PSC, Valents i la CUP fixen posició sobre la seguretat. Ada Colau presenta nous eixos verds i Trias i Sirera marquen línies vermelles sobre possibles acords.

El líder del PSC, Salvador Illa, fa costat als candidats socialistes de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Bessos i Montcada i Reixac. Coincideixen a demanar més presència policial.

La inseguretat també marca el missatge de la candidata de Valents, Eva Parera, que acusa Colau i Collboni d’haver convertit Barcelona en una ciutat sense llei. La candidata de la CUP, Basha Changue aposta a Ràdio 4 per reduir el nombre de policies i crear educadores de carrer.

L’alcaldessa de Barcelona i candidata de Barcelona en Comú, Ada Colau, presenta fins a 20 nous eixos verds a tots els districtes. El candidat d’ERC, Ernest Maragall, es compromet recuperar el català a Barcelona.

Xavier Trias posa la mobilitat, l’ordre i la seguretat com a punts claus per tancar acords de governabilitat. El candidat del PP, Daniel Sirera, s’obre a pactar per fer fora Ada Colau però sense sotmetre Barcelona a Pedro Sánchez ni a Puigdemont. L’alcaldable de Cs, Anna Grau, deixa la porta a pactar amb tots tret d'amb Colau.