Juan Antonio Bayona i Marc Giró són veïns a l’Eixample. De fet, més d’una vegada han esmorzat junts i el director de cinema ha compartit amb ell anècdotes i històries que avui han vist la llum al ‘Late Xou’. Ara mateix, el cineasta es troba en plena promoció de ‘Los anillos de poder’ per als pròxims premis Emmy i muntant el film ‘La sociedad de la nieve’.

El director també ha dit que ‘La sociedad de la nieve’ es va gravar en el mateix lloc on es va estavellar l’avió i que “ impressionava molt passar una nit allà. Pensar que aquella gent hi van passar 72 dies...”.

“Em vaig comprar el llibre ‘La sociedad de la nieve’ ( Pablo Vierci ) quan encara estava preparant ‘ Lo imposible ’ i, fixa’t, que en un dels primers capítols apareixia un text de Roberto Canessa , un dels supervivents, on repetia set vegades ‘lo imposible’ i vaig pensar, ‘ quin bon títol ’. De fet, el llibre va servir d’inspiració pel rodatge de la pel·lícula”, ha explicat Bayona .

J. A. Bayona està preparant la seva quinta pel·lícula. Netflix encara no ha anunciat la data d’estrena, però es preveu que sigui durant el 2023 . ‘La sociedad de la nieve’ recupera una història real sobre un accident aeri que va tenir lloc fa 50 anys enmig de la serralada dels Andes . En un primer moment, van sobreviure 33 de les 45 persones que viatjaven a l’avió. Després de 72 dies atrapats en un entorn hostil i en condicions extremes, només 16 van sobreviure .

El mentor de J. A. Bayona

Bayona ha explicat que encara està muntant la pel·lícula, però que ja l’ha ensenyada al seu “pare cinematogràfic”, Guillermo del Toro. “Nosaltres venim del món del cinema i tenim el costum d’ensenyar-nos les coses abans d’acabar-les”, ha declarat. Sobre les crítiques, el director ha assegurat que “El més important quan fas una pel·lícula, és la pel·lícula. És igual si una bona idea ve de tu o d’una altra persona perquè el més important és la pel·lícula”.

Guillermo del Toro també li va ensenyar a dir que no. “Ell em va donar un consell a l’inici de la meva carrera. Em va dir que a Hollywood és molt més important saber dir que no, que dir que sí”, ha dit Bayona. El cineasta ha declinat projectes com ‘Crepuscle’, ‘Els jocs de la fam’ i algun projecte que produïa Martin Scorsese. “Conec a molts directors europeus que han anat als Estats Units, han fet una seqüela i han sortit una mica escaldats”, ha anunciat el director.